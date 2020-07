Barista multato perchè senza mascherina: "L'ho tolta per bere" Non ci sta il gestore salernitano che annuncia il ricorso

Dopo l'ordinanza firmata dal primo cittadino di Salerno sono arrivate nella giornata di ieri le prime tre multe da 1000 euro per mancato utilizzo della mscherina al chiuso. Le sanzioni sono state effettuate in tre attività commerciali nella zona orientale di Salerno: un bar, un parrucchiere e un negozio di poste private.

Il sindaco Vincenzo Napoli è sceso in prima linea, insieme agli agenti della Polizia Munucipale, per i locali cittadini al fine di aumentare i controlli e verificare il rispetto delle normetive imposte. Tra le persone multate anche il titolare di un bar che, però, annuncia ricorso.

"Non indossavo la mascherina solo perchè stavo bevendo un bicchiere d'acqua, ho la testimonianza della mia collaboratrice e di un cliente. Non pagherò la multa, farò ricorso", sono le parole del titolare. Una sanzione notevole che mette sicuramente in difficoltà i gestori delle piccole attività commerciali, già fortemente provati dal periodo di lockdown.

"Questa multa non ci voleva proprio. Io già facevo entrare i miei clienti solo con la mascherina. Dopo l'ordinanza regionale sono stato ancora più categorico" dichiara il titolare del bar. Il sindaco di Salerno, dal canto suo, commenta: "Multa giusta, va applicata senza sconti per nessuno".