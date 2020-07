Salerno: riapre la pasticceria Buonocore del quartiere Carmine Il locale era stato chiuso dopo che un suo dipendente era risultato positivo al virus

“Con immensa gioia vi comunico che da domani finalmente riapriamo!” I titolari della Pasticceria e Gelateria Buonocore lo rendono noto tramite la pagina Facebook dell’attività commerciale. Un “ritorno alla normalità” dopo la chiusura di oltre due settimane resasi necessaria poichè uno dei dipendenti dell'esercizio era risultato positivo al coronavirus.

“Ieri abbiamo effettuato la sanificazione del locale e dopo aver avuto un confronto con l'Azienda Sanitaria Locale,la quale si é complimentata per la gestione della criticità, c'ha comunicato che da lunedì possiamo riaprire. Per fortuna la situazione si è risolta nel migliore dei modi e possiamo tornare ad offrire un servizio ottimale tenendo ancor di più conto del rispetto delle norme di prevenzione anti Covid-19.” Scrivono i gestori dell’attività.

“Ricordiamo alla gentile clientela che a seguito della ordinanza n. 63 del 24720 emanata dalla Regione Campania viene rimarcato l'obbligo dell'uso della mascherina all'interno del locale(tranne mentre si consuma) pena una sanzione di mille euro per il cliente e multa e chiusura dell'attività per i gestori. A seguito di questa ordinanza preghiamo i nostri clienti di collaborare (cosa che già facevano in passato) per poter offrire un servizio sempre più preciso e soddisfacente.” Aggiunge il titolare.

“Tutto è bene quel che finisce bene, finalmente torniamo a stare insieme.” Il respiro di sollievo della Pasticceria Gelateria Buonocore.