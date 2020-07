Lavori collettore fognario in via Volpe: divieto di transito La comunicazione di Salerno Sistemi, valida fino al 13 settembre

Lavori di rifacimento del collettore fognario in via F. Volpe, divieto di transito nel tratto compreso tra Piazza XXIV Maggio e Via Giovan Angelo Papio

La Salerno Sistemi S.p.A. informa che avvierà i lavori di rifacimento del collettore fognario ubicato lungo via Francesco Paolo Volpe. A tal scopo a partire dalle ore 07.00 del prossimo 29 luglio e fino al termine dei lavori, previsti entro il 13 settembre, è istituito con ordinanza comunale, il divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto compreso tra Piazza XXIV Maggio e Via Giovan Angelo Papio.

Il traffico veicolare sarà dirottato su via Giovan Angelo Papio – via Volpe – via Nizza e su via Manzo – via Dalmazia. Per lo stesso periodo è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli nel tratto compreso tra il civ. 2 e il civ. 4 di via Francesco Paolo Volpe.