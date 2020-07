Rete elettrica,comune insieme ad Enel per migliorare servizio Nei prossimi giorni partiranno i lavori in alcune strade cittadine

Il Comune di Salerno ha richiesto a E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione in Italia, di procedere al collegamento alla rete di nuove aree nel centro cittadino.

Per rispondere a questa esigenza la società elettrica effettuerà lavori sui propri impianti che interesseranno a partire da questa settimana le vie Dalmazia, G.F. Memoli, P. de Granita, M. Paglia e via Manganario.

Una volta conclusa questa prima fase, il prosieguo dei lavori interesserà la strada Santi Martiri Salernitani e via Mario Marino fino a raggiungere la pista ciclabile del lungomare Trieste e piazza della Libertà dove è prevista la realizzazione di un nuovo centro di smistamento dell'energia elettrica, in grado di assicurare un aumento di potenza disponibile per la città tale da garantire il miglioramento della qualità del servizio elettrico per circa 12.500 clienti di Salerno.

Questi lavori saranno seguiti da attività di rifacimento del manto stradale nelle zone interessate.