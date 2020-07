Salerno: primo consiglio comunale post lockdown Approvati tutti i punti all'ordine del giorno

SI è svolto questa mattina a Palazzo di Città il primo consiglio comunale di Salerno, post lockdown. Nel Salone dei Marmi, consiglieri, assessori e cittadini, si sono seduti mantenendo le distanze di sicurezza regalando una fotografia del consiglio come non si era mai vista.

Tutti i punti all'ordine del giorno sono stati approvati. Approvazione verbale seduta del 18.02.2020.

Provvedimenti finanziari: Approvazione schema di rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 e della relazione illustrativa della G.C. Ripiano maggiori somme FCDE ( fondo crediti di dubbia esigibilità); Riconoscimento debiti fuori bilancio; Aliquote IMU anno 2020; Imposta di soggiorno; Regolamento IMU; Modifiche regolamento TARI; Tributi Locali; Tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020; Avvio del procedimento di acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà ENEL SOLE srl.

Approvazione modifica art. 62 del Regolamento dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria; Costituzione di servitù di condotta fognaria in favore della parrocchia di S.Felice e Santa Maria e Madre della chiesa via S.Felice in Felline Salerno su terreno di proprietà comunale distinto al catasto terreni (Parco del galiziano); Associazione europea degli orti botanici terapeutici storici – modifica statuto approvato; Fondazione Grassi, realizzazione di un edificio per accoglienza familiare post terapia infantile nell'area del presidio degli OO. RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.