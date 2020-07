Salerno, degrado ed escrementi in strada: Pastena si ribella La denuncia dei cittadini del quartiere: "Siamo nello sconforto"

Innumerevoli e continue le segnalazioni da parte di diversi residenti salernitani che denunciano lo stato in cui si trovano le vie dei quartieri. L'ennesima segnalazione giunge dalla zona orientale di Pastena. In particolare la zona di Via Madonna di Fatima, Via Ventimiglia, Via Rocco Galdieri, invasa da rifiuti di ogni genere.

"Siamo nello sconforto. Siamo a Pastena Centro, tra marciapiedi puzzolenti, deiezioni canine, rifiuti e sporcizia.- scrive un cittadino - Tra inciviltà dei residenti e un'assenza costante di Salerno Pulita, nonostante le sollecitazioni di ogni tipo, non sappiamo più cosa fare. E' una vergogna che non si ripeteva da anni. Come me, sono ormai nello sconforto decine di persone." Questa, la chiara denuncia dei cittadini che chiedono, ancora una volta, di ripulire le zone.