Ancora un caso a Salerno: positivo al Covid 16enne Sarebbero 25 i contatti stretti già sottoposti a tampone e in attesa di risultati

Ancora un altro caso di Covid-19 a Salerno. E' risultato positivo al coronavirus un ragazzo di appena 16 anni tra Pastena e Torrione. Momenti di apprensione nei pressi del liceo Severi, nella zona orientale della città, dove vive il giovane risultato positivo al virus. Il contagio sarebbe riconducibile al commerciante risultato positivo a Mercatello.

Al momento i medici sono a lavoro per ricostruire i contatti avuti dal 16enne, nelle ultime due settimane. Stando ad una prima indagine sarebbero 25 i contatti stretti rintracciati, in due sono già stati sottoposti a tampone e in attesa di risultato. Intanto, salgono a circa quota 37 i positivi a Salerno.