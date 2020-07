Coronavirus, nuovi contagi in provincia di Salerno Altri 4 casi a Pisciotta, due a Salerno e uno a Scafati

Aumenta il numero dei contagiati da Coronavirus nel comune di Pisciotta. L'ultimo bollettino diramato dall'Asl parla di altri quattro contagi riscontrati su 120 tamponi effettuati nel comune cilentano. Si tratta di quattro persone appartenenti allo stesso nucleo familiari (nonna, figlio e due nipoti) che si trovavano già in quarantena ed erano sotto sorveglianza da parte dell'Asl.

I nuovi quattro contagi si aggiungono ai tre che erano stati riscontrati in mattinata: 2 a Salerno e uno a Scafati. I primi due si trovavano già a casa, in isolamento domiciliare, in quanto già individuati e seguiti dall'Asl Salerno come contatti di casi precedenti. Per il caso emerso nell'Agro Nocerino Sarnese, invece, è stato attivato il consueto protocollo che prevede la ricostruzione dei contatti familiari e lavorativi.