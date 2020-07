Salerno: De Luca incontra i vincitori del concorso in Regione Presente anche il sindaco Napoli:"A Salerno lavoreranno 189 nuovi assunti, ce n'era bisogno"

Ospiti del Teatro Augusteo il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli hanno incontrato, questa mattina, i candidati vincitori del concorso indetto dalla Regione Campania.

"Credo che sia l'operazione sociale più importante fatta nel Mezzogiorno d'Italia - ha dichiarato il governatore della Campania - Energie fresche ed entusiasmo nell’apparato comunale, ne abbiamo bisogno.” E rivolgendosi proprio ai vincitori, ha chiesto: "Cercate di partecipare ad un progetto di rilancio di un territorio. Lavorate da

donne e uomini liberi. Dal canto mio seguirò il vostro iter fino alla fine, quando farete una prova finale che è del tutto formale. Seguirò il vostro percorso fino a quando firmerete il contratto a tempo indeterminato, che credo avverrà a maggio”

Nel corso dell’incontro, durato circa un’ora, il governatore della Campania ha anche spiegato: “Concretizzare la possibilità di cambiare una vita. Non con lavori transitori o precariato. Un concorso fatto per interrompere questa emorragia di giovani che se ne vanno dal sud. Abbiamo perduto in questo decennio altri 150mila giovani diplomati e laureati, in modo particolare nelle aree interne. Questo sta provocando una graduale desertificazione dei nostri territori. Dobbiamo fare di tutto per invertire questa tendenza, e lo possiamo fare soltanto in un modo: dando lavoro.”

"Saranno diecimila giovani diplomati e laureati che hanno possibilità di lavorare a tempo indeterminato presso la Regione Campania, la Corte di appello di Napoli e di Salerno, le aziende partecipate, sulla base di un concorso trasparente, pulito e rapido. In queste settimane, cominciano a lavorare i primi 2500 giovani. Questa mattina abbiamo un blocco di alcune centinaia di giovani che vengono a lavorare presso il Comune di Salerno. Alla Regione di Napoli hanno già cominciato a lavorare in 600, poi in altri Comuni. Credo che sia l'operazione sociale più importante fatta nel Mezzogiorno d'Italia, al di là delle chiacchiere. 2500 persone che vanno a lavorare sono una grande fabbrica. Noi faremo lo scorrimento della graduatoria con possibilità di arrivare, un passo alla volta, a dare lavoro a diecimila giovani laureati e diplomati, a tempo indeterminato" ha dichiarato il governatore De Luca.

Forze nuove che arrivano al comune, dunque. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha aggiunto: “Devo dare atto al presidente De Luca di aver avuto un intuito formidabile nel proporre questo piano del lavoro che rende possibile ai comuni ormai dissanguati dai pensionamenti e quiescenze di poter riprendere fiato. Il Comune di Salerno era in deficit di moltissime caselle: maestranze, tecnici, funzionari, dirigenti. Con questa operazione provvidenziale, adesso possiamo riprendere. Era una esigenza unanimemente riscontrata in Campania e in Italia. Un piano di lavoro, un concorso, svolto con serietà. A Salerno lavoreranno 189 nuove risorse, una provvista indispensabile", conclude la fascia tricolre.