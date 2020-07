Salerno,nuovo vertice in Prefettura: intensificati i controlli Maggiori verifiche negli stabilimenti balneari e nei locali della movida

Si è tenuto in mattinata un nuovo vertice in Prefettura per “fare il punto” della situazione sui locali e la movida nella provincia di Salerno e assicurare il rispetto delle misure anticovid. “Un argomento sul quale - ha dichiarato il Prefetto Russo - occorre mantenere la massima attenzione per scongiurare possibili episodi di ritorno del contagio”. A riunirsi il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presenti anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il Direttore Generale dell’ASL di Salerno, Mario Iervolino e i vertici provinciali delle Forze di Polizia.

Sono 36 i positivi nel comune di Salerno, di cui 19 ricoverati presso l’ospedale di Scafati, tutti in fase di guarigione, e 21 i positivi nella frazione “Marina” del comune di Pisciotta. La situazione descritta, secondo quanto riferito dal Direttore Iervolino, risulta sotto controllo perché riguarda casi riconducibili a cluster di tipo familiare, individuati e isolati. L’ASL di Salerno ha messo in campo un’azione capillare per effettuare screening di massa nelle aree costiere, particolarmente frequentate nel periodo estivo.

Al fine di garantire il rispetto delle normative saranno intensificati i controlli negli stabilimenti balneari di Salerno da parte delle Forze di Polizia statali e municipale, soprattutto durante il fine settimana. Maggiori verifiche anche nella movida i cui locali saranno passati al setaccio dalle forze dell’ordine al fine di verificare il rispetto delle disposizioni anticovid. Condivisa, inoltre, l’esigenza di richiamare l’attenzione dei gestori del servizio di trasporto marittimo per evitare assembramenti agli imbarchi e disciplinare, anche mediante l’impiego di steward, l’afflusso/deflusso dei passeggeri sulle navi.