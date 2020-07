Salerno, festa alla Stazione Marittima: la furia di De Luca Loffredo: "Quello che è successo è Inammissibile, Zaha Hadid è morta di nuovo"

Sarebbe andato su tutte le furie il Governatore VIncenzo De Luca dopo esser venuto a conoscenza di una festa svoltasi all'interno della Stazione Marittima di Salerno, domenica scorsa. A segnalare l'episodio alle forze dell'ordine proprio i cittadini della rione porto che hanno denunciato la musica ad alto volume e l’eccessivo numero di persone.

Un episodio per cui l’itera amministrazione comunale di Salerno è stata strigliata dal governatore De Luca, giunto in città per un incontro in mattinata. Al suo arrivo davanti al Teatro Augusteo, il governatore avrebbe chiesto spiegazioni sull'accaduto chiamando a raccolta il sindaco e diversi assessori, tra questi anche quello al commercio Dario Loffredo, che ha dichiarato: “Quanto accaduto domenica è inammissibile.

Penso che Zaha Hadid sia morta di nuovo, la sua ultima opera utilizzata per fare una festa a cielo aperto. Di questi tempi organizzare una discoteca, con rischio Covid, è impensabile. Faremo tutte le rimostranze alla società di gestione e Autorità Portuale affinché questi episodi non si verifichino.” Ha concluso Loffredo.