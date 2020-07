Salerno sistemi: "Evitate gli sprechi d'acqua" La società invita ad un uso razionale della risorsa idrica. Ecco le 10 regole da seguire

Un appello, quello della società di Salerno Sistemi, ad utilizzare le risorse idriche con attenzione, evitando sprechi. La stagione estiva, infatti, con le elevate temperature degli ultimi giorni, ha determinato un significativo incremento dei consumi e dei fabbisogni idricim ma la scarsa piovosità della stagione invernale ha causato un inevitabile abbassamento del livello delle sorgenti, riducendo la disponibilità di risorsa.

"Un attento e contenuto uso della risorsa da parte di tutti, con la relativa riduzione dei consumi, potrebbe fornire un contributo importante per l’equilibrio tra disponibilità e fabbisogni ed evitare di ricorrere a misure più stringenti quali riduzioni della portata in uscita dai serbatoi in orari serali/notturni per favorire accumulo e regolare distribuzione nelle ore diurne." scrivono dalla società.

"Si fa appello, dunque, alla sensibilità e al senso civico di tutti i cittadini, affinché vengano privilegiati gli usi idropotabili ed igienico sanitari, contenendo i consumi ed evitando sprechi ed utilizzi diversi della risorsa. A tale riguardo, Salerno Sistemi ha sintetizzato in 10 semplici consigli, le prassi di più semplice applicazione per un consumo idrico razionale ed intelligente, che sono:

1. chiudere il rubinetto quando si lavano i denti;

2. riparare i rubinetti che perdono;

3. porre attenzione al corretto funzionamento dello scarico del water;

4. scegliere di fare la doccia al posto del bagno;

5. usare elettrodomestici ecologici a pieno carico;

6. annaffiare le piante di sera e senza sprechi;

7. riciclare l’acqua;

8. non usare l’acqua potabile per lavare l’auto;

9. verificare regolarmente l’impianto interno;

10. installare ai rubinetti un miscelatore d’aria.

Salerno Sistemi S.p.A. confida nella proficua collaborazione e nel contributo dei cittadini al fine di salvaguardare un bene di primaria e vitale importanza quale l’acqua e ridurre, per quanto possibile, i disagi conseguenti a questa straordinaria condizione climatica ed alla relativa carenza di risorsa idrica. Nel caso dovessero procrastinarsi le attuali condizioni climatiche, la società dovrà necessariamente sospendere l’erogazione idrica negli orari serali / notturni."