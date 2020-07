Tutti i vip in Costiera: da Gossip Girl alle Rodriguez Scelgono la Divina Ed Westwick, Coutinho, Fazio e le influencer De Lellis e Giulia Valentina

Il virus non infetta la bellezza della Costiera Amalfitana. La Divina è stata, anche quest’anno, la meta prediletta di tantissimi turisti, giunti da ogni parte de mondo (nonostante il periodo infelice e complicato) per godersi un po’ di relax tra le insenature dei borghi verticali più belli. Tanti i volti del spettacolo, della musica e dello sport che, anche quest’anno, hanno affollato gli hotel della Divina.

Positano è, forse, la capitale dei vip. Ad inaugurare la stagione estiva ci ha pensato il mega yacht Eva Kant, sbarcato in città ad inizio giugno. Ha scelto di rilassarsi in costiera anche Fabio Fazio, noto conduttore televisivo, che ha trascorso qualche giorno tra Positano ed Amalfi. Tra i volti noti italiani, anche la show girl Raffaella Fico.

Non solo spettacolo e tv, anche gli sportivi preferiscono la Costiera. Positano è stata la meta scelta da Philippe Coutinho, calciatore del Bayern Monaco, che qui ha trascorso qualche giorno in compagnia della sua dolce metà. Idolo dei più giovani, anche il rapper Capo Plaza ha scelto di passare una serata in un noto agriturismo di Tramonti.

Tra i grandi affezionati c’è Belén Rodriguez, che è tornata in Costiera Amalfitana insieme alla sorella Cecilia e al figlio Santiago, per una vacanza “familiare” nella bella Maiori. Relax in costiera anche per l’attore Ed Westwick, alias Chuck Bass della serie Tv “Gossip Girl”. Il famoso attore la sua compagna si sono concessi un romantico soggiorno nella meravigliosa Ravello a inizio luglio.

Giulia Valentina, nota influencer su instagram, ha fatto tappa a Ravello, trascorrendo lì alcuni giorni con degli amici. Con Villa Cimbrone, per la ragazza, è stato amore a prima vista. “Mi sono ritrovata all'ingresso di Villa Cimbrone senza alcuna aspettativa. Non avevo cercato neanche una foto prima della mia visita e quindi non avevo idea di cosa mi aspettasse: l'effetto sorpresa ha reso questo luogo splendido ancora piu` speciale” ha scritto sui social, condividendo alcuni scatti della Villa.

Giro con vista costiera anche per la coppia Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due hanno preferito la costa sorrentina e l’isola di Capri per il loro soggiorno, non prima però di essersi goduti il panorama della Divina Amalfitana.

Non solo alberghi, traffico anche tra le acque della Diva Costa, affollate dai mega yacht. “Solo” e “Bartali”, oppure “Istranka” e “Don Michele”, “Tanusha” e “Siren” sono solo alcune delle grandi imbarcazioni di lusso che sono state avvistate.

Le vacanze post lockdown sono tutte italiane, dunque, anche per i vip abituati a viaggiare oltre il confine nazionale. Giugno e luglio hanno fatto registrare non poche presenze in Costiera Amalfitana. Secondo i dati della Coldiretti la novità di quest’estate sta anche nel fatto che un italiano su 4 ha scelto una destinazione vicino casa, all’interno della propria regione di residenza o comunque in Italia. In un momento in cui gli spostamenti fuori dalla nazione creano, forse, ancora più timore che spensieratezza, riscoprire le bellezze dell’Italia risulta la vacanza più immediata, e la Divina, tra cucina, paesaggi, storia e mare esercita ancora il suo fascino su chi vuole, per un po’, dimenticarsi del resto.