Rara malformazione uterina: 21enne partorisce una bimba La piccola Evelyn e la mamma stanno bene

Una giovane cilentana, affetta da utero didelfo (o utero doppio), ha partorito una bimba nonostante la rara malformazione. Gioia per la famiglia della 21enne cassiera e del marito, impiegato di 21 anni, entrambi di Castelnuovo Cilento. L'anomalia congenita complessa poteva comportare gravi complicazioni per la gravidanza, considerata ad alto rischio per madre e feto. Il dottor Raffaele Petta ha preso in cura la ragazza che alla clinica Malzoni di Avellino ha partorito la piccola Evelyn, alla 38esima settimana. Mamma e piccola sono entrambe in ottime condizioni.