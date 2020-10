Morte Desireè: proclamato lutto cittadino a Stio e Albanella Il cordoglio dei sindaci

Dopo ore di ricerche senza sosta, alimentate dalla speranza di poterla salvare, l’epilogo più tragico: il cadavere di Desireè Quagliarella ritrovato vicino ad un ponte. Il suo sorriso, spezzato dalla furia del torrente Malnome, esondato a causa della violenta bomba d’acqua che ha colpito la zona, in località Bosco. A stringersi alla famiglia del ricordo della 26enne di Stio è sindaco di Albanella, Rosolino Bagini, che oggi, giovedì 8 ottobre, ha proclamato il lutto cittadino:

“Una dolorosa tragedia ha colpito la nostra Comunità. L’esondazione del torrente Malnome ha trascinato via, spezzandola, la vita dí Desire’. Tutta Albanella, con sincero affetto, si unisce al dolore inconsolabile della famiglia e dei genitori dichiarando, per oggi, il Lutto Cittadino. Già nelle prossime ore l’Amministrazione provvederà ad un primo sommario calcolo dei gravi danni che il nostro territorio ha subito a causa delle avverse condizioni meteorologiche attivando tutte le procedure di emergenza necessarie al ripristino della viabilità garantendo la messa in sicurezza dei punti di maggiore criticità.”

Proclamato lutto cittadino anche nel comune di origine della 26enne, Stio Cilento. Una tragedia dura da accettare, come sottolinea il sindaco del piccolo comune cilentano, Natalino Barbato, che ricorda di Desireè l'animo buono e la grande disponibilità.

Un doloroso cordoglio anche da parte del sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, legato alla famiglia della giovane, che ha condiviso queste parole: "La vita! Mi ricordo quando facevo il medico a Stio, quando giungevo a casa tua era una festa. Tu e la tua bellissima famiglia facevate trasparire affetto, calore, cordialità, rispetto con grande umiltà e generosità! Ricordi vivi...ricordi di una splendida ed educatissima ragazza! Desiree!"

"Il Sindaco e l' Amministrazione comunale unitamente all'intera comunità Montanese, si stringono con immensa partecipazione ed in profondo silenzio intorno alla famiglia Quagliarella in questo drammatico momento!" Ha concluso il primo cittadino.

"Voglio ricordarti così, con il tuo bellissimo sorriso, uno di quei sorrisi rari che illuminavano le nostre giornate." Le parole di un'amica.

Desireeè conviveva con il suo fidanzato Cosimo proprio nel comune di Albanella. Secondo una prima ricostruzione, era in macchina quando la furia del torrente Malnome l'ha investita. Stava rientrando a casa, in macchina con lei, il fratello del fidanzato. Suo cognato è riuscito a mettersi in salvo aggrappandosi ad un albero, avrebbe anche cercato di salvare la 26enne, ma Desireè non è riuscita ad uscire dalla vettura, ed è stata trascinata via.