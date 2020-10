Covid nel Salernitano: 33 nuovi casi, 15 sono a Scafati Il sindaco Salvati dispone la chiusura di uffici comunali e strutture sportive. I dati dell'Asl

Dall'ultimo resoconto dell'Asl di Salerno emergono altri 33 nuovi casi di Coronavirus in provincia. Il fronte caldo di questa nuova ondata di contagi si conferma la città di Scafati, con 15 nuovi tamponi positivi. Tra questi, positivo anche un consigliere comunale. Il sindaco Cristoforo Salvati ha, quindi, disposto per la giornata di domani la chiusura immediata di tutti gli uffici comunali, nonché delle strutture sportive comunali presenti sul territorio con conseguente sospensione della ricezione dell'utenza esterna, al fine di procedere alle attività di sanificazione in seguito alla positività al covid 19 di un membro della giunta. Il comando di Polizia garantirà tutte le attività esterne di pattugliamento.

Nuovi casi Covid anche a Battipaglia dove sono stati rilevati 3 nuovi tamponi positivi.

"La positività al covid-19 rilevata nelle ultime ore a carico di un alunno che frequenta la scuola secondaria di primo grado G. Marconi in Via Serroni ci induce ad adottare, sempre quale misura precauzionale, anche per questo ultimo plesso scolastico il medesimo provvedimento già adottato stamattina per le altre tre scuole ubicate rispettivamente in Via Ravenna, Via Etruria e Via Cilento." Ad annunciatlo il sindaco Cecila Francese che sospende, dunque, per lunedì 12 e martedì 13 ottobre le attività didattiche e non all'interno del plesso per consentire le operazioni di sanificazione.

"Per motivi precauzionali sono sospese le attività didattiche anche per gli alunni e il personale della scuola secondaria di primo grado “Fiorentino” che condividono lo stesso edificio. La positività di questo ultimo ragazzino, che fortunatamente non presenta sintomi, potrebbe rientrare nella catena dei contatti generata dai primi due casi rilevati nelle scuole di Via Ravenna e Via Cilento." Conclude il primo cittdadino.

Altri 3 casi anche a Baronissi e 3 a Pagani. Tramite un comunicato stampa, l'associazione di protezione civile della Papa Charlie a Pagani conferma la presenza di 8 nuovi casi in città, tutti in isolamento a casa ed asintomatici. Il totale ad oggi è di 34 persone positive nel comune.

"Si raccomanda la cittadinanza di usare la mascherina secondo le prescrizioni nazionali e regionali, di mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro e di igienizzare continuamente le mani. Sono semplici regole che ci aiutano a stare bene tutti." Sottolineano dall'associazione.

2 nuovi positivi anche a Sarno, 2 a Nocera inferiore, 1 a Mercato San Severino, 1 a Cava de' Tirreni, 1 a Giffoni sei casali, 1 a Capaccio, 1 a Eboli e 1 a Pontecagnano.