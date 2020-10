Rovella, rientra dall'Austria: è positiva al Covid La donna ha saputo della positività di un parente una volta arrivata in Italia. E' in quarantena

Rientra in Italia dall'Austria, una donna residente a Montecorvino Rovella scopre di essere positiva al Covid-19. A renderlo noto è stata l'amministrazione comunale di Rovella, comune del Salernitano. “L’Aslha comunicato che vi è un nuovo positivo al Covid-19 sul territorio di Montecorvino Rovella. La persona in questione, originaria di Montecorvino Rovella ma residente in Austria, è stata informata della positività di un suo congiunto in Austria non appena arrivata a Montecorvino Rovella. Appresa la notizia, la persona interessata (asintomatica ed in buone condizioni di salute) sì è prontamente messa in quarantena in attesa del tampone risultato poi positivo". Si legge nella nota resa pubblica dall'amministrazione comunale.

Il Centro Operativo Comunale, riunitosi questa mattina, ha constatato che la persona contagiata ha avuto contatti solo con i genitori (già in quarantena) essendo appena rientrata dall’Austria. "A lei vanno gli auguri di una pronta guarigione. L’invito che l’amministrazione comunale rivolge ai cittadini è quello di non abbassare la guardia: rispettiamo le indicazioni sul distanziamento sociale e sull’utilizzo delle mascherine Anche all’aperto”. Conclude il sindaco.