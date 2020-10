Positivo al Covid Michele Di Candia, sindaco di Teggiano Il primo cittadino è infermiere in servizio all'ospedale di Polla. Nuovi casi ad Angri e Pagani

Positivo al Covid il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia. La sua positività è emersa a seguito dello screening di massa effettuato sul personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla in cui Di Candia lavora come infermiere. Oltre il primo cittadino, sono tre i contagi emersi a seguito dello screening di massa eseguito presso il nosocomio. Nella giornata di ieri era emersa la positività anche di un altro medico del'ospedale. Chiusa per oggi, venerdì 16 ottobre, la sede municipale di Teggiano al fine di effettuare la sanificazione dei locali.

Intanto, allerta anche a Pagani. Il sindaco Lello De Prisco ha reso noto che sono 11 i nuoti contagi registrati nel comune, per un totale di 62 casi positivi, tutti in isolamento domiciliare. "La rete dei contatti è già in ricostruzione da parte delle autorità preposte e tutte le azioni di controllo sono avviate." Ha sottolineato il primo cittadino che ha convocato per questa mattinata il COC presso la protezione civile. "Raccomando la massima prudenza: oognuno deve dare il proprio contributo, agendo con senso di responsabilità perché il virus non si diffonda in città." Aggiunge la fascia tricolore.

Un nuovo positivo ma anache 3 guarigioni nel comune di Angri. A comunicarlo il sindaco Cosimo Ferraioli. "Siamo rincuorati da quest'ultima notizia, ma restiamo sempre in guardia: saremo veramente del tutto tranquilli quando la situazione dei contagiati si starà stabilizzata come qualche settimana fa.

Vi chiedo sempre massima attenzione, e diligenza nel rispettare le normative in vigore. Un augurio di serena guarigione al nuovo contagiato e a tutti gli altri Angresi che si trovano ancora in isolamento per la positività riscontrata." ha dichiarato lil sindaco.