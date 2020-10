Lavori alla rete idrica: rubinetti a secco a Salerno Ecco dove e quando mancherà l'acqua

Nuovi interventi di manutenzione straordinaria alla rete idrica di Salerno. I lavori riguarderanno via Raffaele Mauri, all'altezza della traversa Como. La Salerno Sistemi ha comunicato una nuova interruzione idrica nel quartiere di Mercatello, martedì 20 ottobre dalle ore 9,30 alle ore 16.

Mancherà l'acqua nelle seguenti strade e traverser limitrofe: Via R.Mauri, Via Picenza, Traversa Varese, Traversa Como, Traversa Magenta,Traversa Milano, Via Torino, Via Ticino, Via Mincio, Via Villafranca, Traversa N. Zarra, Via Quarto, Via Calatafimi, Via Marsala, Via Volturno, Piazza Anita Garibaldi, Via Portapia, Via Bezzecca, Via Montebello, Via Montelungo, Via Mozambano, Via Milazzo, Via Carso, Via Pasubio, Via Fiume, Via Tusciano.