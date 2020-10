Chiusura biblioteca provinciale: domani il flash mob Studenti in protesta, in piazza Naddeo

"Ci vediamo domani mattina alle 11 a piazza Naddeo (anche nota come la erg sul Carmine) per un flash-mob con striscioni, libri, tavoli e cartelli, per studiare nell'unico luogo che non hanno ancora chiuso le piazze". Così il collettivo di studenti che da circa una settimana sta lottando per evitare la chiusura della biblioteca provinciale di Salerno, ha deciso di creare un nuovo evento e manifestazione per sollecitare le istituzioni sulla causa.

"La volontà di questa iniziativa è di portare nelle piazze e all'attenzione della città la nostra esigenza in quanto studenti e studentesse di avere a disposizione dei luoghi sicuri dove poter studiare". Continuano gli studenti. Intanto, il futuro della biblioteca salernitana resta appeso ad un filo. Nei mesi scorsi, infatti, la provincia di Salerno insieme alla consigliera Paky Memoli si erano già mobilitati per creare nuovi spazi, proprio nei pressi della sede della Provincia, da dedicare ad una nuova biblioteca. Progetto che si era poi fermato, anche a causa del Covid-19.