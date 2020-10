Covid: esplode il contagio, 104 positivi in 24 ore Questi i numeri di Salerno e provincia

Non si ferma il contagio da Covid 19 a Salerno e provincia, numeri che continuano a salire. Sono stati 1412 in totale i tamponi eseguiti nella giornata di domenica 18 ottobre nei laboratori degli Ospedali di Salerno ed Eboli. Su questi 104 hanno dato esito positivi di contagio. Il comune con il maggior numero di nuovi positivi è Scafati con 20 contagi, segue Salerno con 11 e Pellezzano con 10. In provincia 9 i positivi a Battipaglia, 8 a Eboli, 7 a Contursi, 6 a Angri, Pontecagnano e Cava de’Tirreni, 4 a Baronissi e Nocera Inferiore, a Mercato San Severino 3, a Siano e Palomonte due, un solo nuovo contagio a Fisciano, Montecorvino, Roccapiemonte, San Cirpiano Picentino, Sarno e Sant’Egidio del Monte Albino.