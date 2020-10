Chiusura piazze, il sindaco Napoli: «Ne parlerò col Prefetto» Il primo cittadino: «Bisogna capire come possa essere regolato e gestito»

Dopo essere sceso in strada insieme agli agenti della Polizia Locale per controllare i luoghi della movida salernitana. il sindaco di Salerno, Enzo Napoli tiene alta la guardia e, dopo il nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte, valuta anche la possibilità di chiudere piazze o luoghi dove si verificano maggiori assembramenti.«Il nuovo Dpcm dà questa facoltà ai sindaci e questo è preoccupante perché si lascia in una zona d'indeterminazione una serie di scelte e iniziative. Io posso anche immaginare di chiudere un luogo critico sapendo però che è difficilissimo perché devo avere uomini e forze per far rispettare quella decisione. Ne parlerò con il Prefetto e cercherò di capire con lui e con il Questore come un provvedimento drastico possa essere regolato e gestito».

Napoli ha, poi, commentato l'esperienza vissuta nello scorso week end. «Credo che Salerno stia rispondendo bene, la stragrande maggioranza dei cittadini ha inteso il rischio a cui si va incontro. Ho fatto un sopralluogo per rendermi conto di persona e ho riscontrato pochissime, isolate condizioni di non uso della mascherina. Abbiamo ammonito e sanzionato. Ho fatto un giro per ristoranti e pub e generalmente ho trovato una situazione rispettosa delle norme, tranne in una circostanza nella quale si è verificata una situazione disordinata e pericolosa. Un po' la criticità si hanno con i giovani che forse non si rendono conto della gravità della situazione a cui stiamo andando incontro».