Sanità, la Cgil chiede slittamento prove concorso infermieri 160 infermieri al Ruggi: "Non ci sono le condizioni"

“Riteniamo – spiega il segretario generale Fp Cgil Salerno, Antonio Capezzuto - non ci siano le condizioni per espletare una prova preselettiva che vedrebbe la partecipazione di migliaia di candidati, in un momento dove va mantenuta alta l’attenzione dal punto di vista sanitario. La partecipazione ad un concorso non è solo una questione di gestione degli spazi adibiti alle prove, ma anche una questione di sovraccarico dei trasporti considerato l’alto numero di partecipanti provenienti da ogni parte della Regione Campania. Tra l’altro, tra i partecipanti alla selezione risultano presenti numerosi operatori sanitari impegnati in queste ore presso i Presidi Ospedalieri, in prima linea al contrasto al contagio da coronavirus. Un ulteriore motivo di stress correlato alla propria attività lavorativa in un momento in cui bisognerebbe essere concentrati esclusivamente sull’assistenza e non anche alla preparazione di una decisiva prova concorsuale. Serve – conclude Capezzuto - buon senso e prevedere uno slittamento della prova concorsuale quando la situazione epidemiologica sarà più gestibile”.