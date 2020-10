Covid: 82 nuovi positivi in provincia di Salerno in 24 ore 18 contagi a Cava de' Tirreni, altri 18 casi anche a Scafati: il sindaco chiude i cimiteri

Ancora 82 casi di Coronavirus in provincia di Salerno. Non si arresta il contagio da Covid. Sono stati 1622 i tamponi processati dai laboratori degli ospedali di Salerno ed Eboli. In particolare, il Ruggi ha analizzato 497 tamponi, 44 di questi hanno dato esito positivo. Ad Eboli, invece, sono stati 38 i casi di Coronavirus emersi sui 1025 tamponi processati.

Resta alta l’allerta a Scafati che si conferma il comune più colpito da questa nuova ondata di positivi e registra 18 nuovi casi Covid che si aggiungono ai 153 comunicati dal sindaco Cristoforo Salvati. Il primo cittadino ha disposto, a scopo precauzionale, la chiusura del cimitero cittadino dal 31 ottobre fino al 2 novembre.

"Non avrei voluto adottare questo provvedimento che ci impedisce di rendere omaggio ai nostri defunti ma la situazione lo richiede perché si tratta di giornate di grande affluenza e possibilità di contatti ravvicinati e di assembramenti." Ha dichiarato la Fascia Tricolore, annunciando di aver già disposto un'attività di lavaggio e di igienizzazione delle strade che inizierà questa notte e investirà l'intero territorio comunale. "Stiamo predisponendo le attività di apertura della sede USCA a Scafati e dell'avvio dei tamponi in modalità drive in." Comunica.

Altro dato importate viene dal comune di Cava de’ Tirreni dove si registrano 18 nuovi contagi. Segue Salerno con 13 nuovi positivi. In provincia sono 4 i tamponi positivi emersi ad Angri, 1 ad Agropoli, 4 a Baronissi, 2 a Battipaglia, 1 a Bellizzi, 1 a Campagna, 1 a Centola, 2 a Montecorvino Rovella, 4 a Nocera Inferiore, 2 a Ogliastro Cilento, 2 a Pagani, 3 a Pellezzano, 2 a Sapri, 3 a Sarno, 1 a Vibonati.

Secondo i dati forniti dall'Asl nel suo report settimanale, attualmente sono 1589 i positivi in provincia di Salerno, 1073 i guariti e 81 i deceduti. Lunedì 19 ottobre è la giornata record in termini di contagi con 159 tamponi positivi. Impennata anche sul fronte ricoveri: sono 54 le persone attualmente ospedalizzate.