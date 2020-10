Cittadella Giudiziaria: chiuso il 3 piano per sanificazione Camera Penale Salernitana:"E' importante evitare l'accesso", udienze rinviate

Al fine di consentire la sanificazione degli ambienti e gli interventi di pulizia straordinaria, resterà chiuso per oggi il 3 piano della Cittadella giudiziaria di Salerno, Edificio C. "E' importante evitare l'accesso" Sottolineano dalla Camera Penale Salernitana. Il deposito degli atti diretti al Tribunale del Riesame potrà essere effettuato nella stanza 208, II piano, Edificio C. Per il deposito degli atti ugenti è stato istituito il front office presso l'aula 8 al piano terra. Le udienze fissate per oggi, anche con imputati detenuti, sono quindi state rinviate d'ufficio.