Salerno: guasto improvviso, quartiere Torrione senz'acqua Disagi in città ma il servizio idrico dovrebbe tornare entro le 13

Disagi nel quartiere Torrione a Salerno a causa di una rottura della valvola di regolazione principale del distretto di San Felice in Felline e della tubazione di via Gaetano Quagliariello che ha lasciato senz'acqua i residenti della zona orientale.

Salerno Sistemi fa sapere che al fine di eseguire gli urgenti ed indifferibili interventi di riparazione, è necessario sospendere l’erogazione idrica ad horas alle seguenti strade e traverse limitrofe: in via Alfonso Tesauro, via Vincenzo Buonocore, via Francesco Mancini, via Gaetano Quagliariello, piazza Pettii, via Casarse, via Nicola Moscati, via Giuseppe Schipani e Via Matteo Sica.

Salvo imprevisti, il servizio idrico dovrebbe essere ripristinato entro le 13 di oggi. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.