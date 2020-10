Nuovi contagi Covid nel Salernitano: positivi anche bambini 7 casi Castel San Giorgio, 4 a Pellezzano, Polla, Fisciano e Agropoli

Un nuovo aggiornamento Covid in provincia di Salerno. Sono 4 i nuovi positivi rilevati nel comune di Pellezzano. Tutti e quattro sono residenti della frazione di Coperchia, due sono collegati al caso di positività rilevato il 13 ottobre, uno di questi è un minore. Come di consueto, sono scattati i protocolli di messa in quarantena dei soggetti contagiati e dei conviventi. L’ASL sta già ricostruendo la catena dei contatti. Quattro nuovi contagi anche a Polla, tra questi anche un bambino.

Ancora 4 positivi anche a Fisciano: tre concittadini, fra cui una bambina che frequenta la classe 1A della scuola secondaria di primo grado “R. Nicodemi” di Fisciano, sono familiari di un caso positivo riscontrato nei giorni precedenti e pertanto in quarantena domiciliare da giorni. Il quarto concittadino è invece ricoverato presso una struttura ospedaliera. “Insieme all’Asl, abbiamo ricostruito i contatti avuti e abbiamo attivato le procedure previste per la classe interessata. Giungano loro i miei più affettuosi auguri di pronta guarigione.” Ha dichiarato il sindaco Vincenzo Sessa.

Il contagio si espande nel comune di Agropoli: altri 4 tamponi positivi in città. “Vengono fuori dalla catena di contatti, parzialmente analizzati, del nostro concittadino risultato positivo lo scorso 14 ottobre. Attendiamo riscontro relativamente agli altri tamponi. Vi terrò aggiornati” Ha comunicato la fascia tricolore.

Sono 7, invece, i nuovi positivi a Castel San Giorgio, tutti asintomatici ed in isolamento domiciliare presso la propria abitazione.

Un altro caso di Covid è stato registrato anche a Roccapiemonte: si tratta di un’alunna della scuola dell’infanzia, già assente dalla classe da diciannove giorni. A comunicarlo il sindaco Carmine Pagano: "Il plesso, rimasto chiuso nella giornata odierna, è stato sottoposto a sanificazione straordinaria dalla dirigente scolastica. La bambina, alla quale giungano gli auguri di pronta guarigione, è asintomatica ed è collocata in quarantena assieme ai suoi familiari conviventi. Il caso è all’attenzione dal Dipartimento della Prevenzione. Rassicuriamo l’utenza che non vi è alcun allarme in corso.”

Salgono a due i casi di Coronavirus nel comune di Sassano. Positiva una 19enne asintomatica e già in isolamento. L'altra persona contagiata dal Covid è una donna poco più che trentenne.

Un nuovo caso Covid anche nel comune di Ispani. Il cittadino è in isolamento fiduciario e non è collegato al precedente positivo, comunicato sabato scorso. Si tratta di un uomo, che ha attività commerciale a Sapri. “I positivi sono già isolati e con essi i contatti di caso dichiarati e i relativi nuclei familiari – fa sapere l'amministrazione comunale- La situazione è sotto controllo quotidiano.”

Salgono a 4 i cittadini attualmente positivi al Covid nel comune di Montecorvino Rovella. Di poche ore fa l'annuncio del sindaco, la persona in questione è asintomatica e si trovava già in quarantena precauzionale. Il Centro Operativo Comunale, riunitosi in mattinata, ha prontamente ricostruito la catena dei contatti e circoscritto il caso.