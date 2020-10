Covid, Asl Salerno al collasso: SOS ai laboratori privati "C'è un surplus di circa 800 tamponi al giorno rispetto alle attuali capacità operative aziendali"

Al collasso i laboratori degli ospedali di Salerno ed Eboli. Il boom di tamponi da analizzare ha mandato in tilt le due strutture, solo nel corso dell'ultimo fine settimana sono stati oltre 4mila i test processati. Tanti i ritardi denunciati da persone che, in alcuni casi, attendono ancora di sapere l'esito del tampone per il Covid-19. Per far fronte alla situazione, con un avviso pubblico l'Asl di Salerno ha fatto sapere di voler creare una short list di laboratori accreditati che possano aiutare nell'analisi dei tamponi.

"L'AsI Salerno intende effettuare un' indagine esplorativa di mercato al fine di acquisire la disponibilità all'effettuazione delle analisi dei test molecolari per la diagnosi di infezione al virus SARS-Co-2. - Si legge nella nota stampa dell'Asl - Tale esigenza è motivata dalla necessità di soddisfare compiutamente il surplus di tamponi di circa 800/die rispetto alle attuali capacità operative aziendali. Sono ammessi a partecipare i Laboratori privati Accreditati, ovvero i Laboratori di Analisi con Settori specializzati di Genetica (A6), Virologia (A4) e Microbiologia e Sieroimmunologia (A2), già autorizzati ai sensi della D.G.R.C. N. 7301/2001 ad effettuare analisi con PCR a mezzo "Amplificatore delle catene genetiche", in possesso di strumentazione idonea a processare secondo metodica PCR.

Il Laboratorio deve avere una sede operativa sul territorio della Provincia di Salerno. La dichiarazione di disponibilità, redatta secondo lo schema pubblicato, unitamente all’avviso, sul sito web aziendale, completa di ogni informazione richiesta, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del laboratorio o da altro soggetto munito dei necessari poteri e dovrà pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo assistenzaaccreditata@pec.asIsalerno.it, inderogabilmente entro le ore 18 del 22 ottobre 2020."