Ruggi: donati cellulari e mascherine al reparto di pediatria Gli smartphone permetteranno ai bambini di comunicare con le proprie famiglie

In arrivo al reparto di pediatria dell'ospedale Ruggi D'aragona di Salerno degli smartphone con sim e connessione che consentiranno ai bambini ricoverati di poter comunicare con i propri familiari, in questo periodo in cui le visite sono limitate a causa dell'emergenza da Covid 19. La donazione, che comprende anche mascherine per i piccoli e per gli operatori sanitari, è arrivata dal comitato “ManiuniteperPadova” e dall'associazione “Davide il Drago”. A distribuirle i carabinieri della Compagnia di Salerno.