Salerno: 85 positivi al Covid, 22 ricoverati e 108 guariti Il punto sull'emergenza del sindaco Vincenzo Napoli

Sono 85 i cittadini di Salerno attualmente positivi al Covid-19. E' quanto emerge dall'aggiornamento del sindaco Vincenzo Napoli che, ha parlato dei numeri della pandemia: 22 attualmente ricoverati e 108 guariti. Questi i dati del sindaco che ha dichiarato: "Vorrei fare un punto con i miei concittadini riguardo le vicende che in questi giorni angosciano la nazione. Per quanto riguarda la città di Salerno, siamo in una situazione relativamente tranquilla, con 85 contagi a partire dal 1 ottobre e 208 dal 1 luglio, di cui 22 attualmente ricoverati e 108 guariti. Registriamo negli ultimissimi giorni un maggior incremento della curva, ma la situazione resta accettabile e di tanto do merito ai miei concittadini che hanno avuto grande rispetto dei protocolli".

Il sindaco, inoltre, ha voluto fare un appello ai cittadini: "Non dobbiamo, però, abbassare la guardia se vogliamo mantenere questo trend. Osserviamo pochi semplici comportamenti nel nostro quotidiano: lavarsi le mani assiduamente, indossare la mascherina sempre e comunque, evitare luoghi affollati, rispettare le misure contenute nelle ordinanze regionali e nazionali. Così potremo contenere il contagio, essere tutti più sicuri e dare una mano all'economia. Un ultimo appello: scarichiamo tutti l'app Immuni".