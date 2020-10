Salerno: il Comune scende in campo a sostegno dei commercianti "Spazi esterni gratuiti fino al 31 gennaio" Le parole dell'assessore Loffredo e del sindaco |VIDEO

Il comune di Salerno "scende in campo" a sostegno dei commerciati e ristoratori. Alla vigilia del nuovo flash mob pacifico, organizzato dai titolari dei locali sotto gli uffici della prefettura, per manifestare il proprio dissenso contro le politiche restrittive del governo e della regione, l'amministrazione del Capoluogo ha dato il via libera a una serie di iniziative tese ad attenuare il disagio e la difficoltà dei commercianti.

In un video reso pubblico dal comune, l'assessore al commercio Dario Loffredo annuncia che sono stati stanziati 3 milioni di euro sotto forma credito d’imposta per la Tari per tutte le attività commerciali. "Chiedo a tutti i titolari di visitare il sito del comune e fare domanda. - Ha dichiarato Loffredo - Ma soprattutto abbiamo deliberato di prolungare il periodo degli spazi esterni con tavolini sedie ed ombrelloni gratuitamente fino al 31 gennaio 2021." Respiro di sollievo, dunque, per i titolari della attività che potranno continuare a contare sugli spazi esterni. "Il periodo è duro, ma noi assessori, sindaco e amministrazione tutta vi siamo vicini." Conclude l'assessore.

"Abbiamo immaginato una serie di azioni. - ha dichiarato il sindaco Vincenzo Napoli - Stiamo facendo l’ impossibile per tenere il contagio sotto controllo. Salerno è in una situazione, per certi versi, accettabile. Dobbiamo continuare a fare il modo che il contagio resti entro cifre che sono tranquille rispetto ad altre realtà. L’amministrazione fa quanto è possibile e quanto è nelle sue disponibilità, non sottraendosi a nessuna iniziativa, anzi, promuovendone alcune che possono essere interessanti e di sollievo per la città."

L'invito alla cittadinanza è sempre quello al rispetto delle regole e ascaricare l’App immuni. "Solo così potremmo tenere Salerno lontana da “amare sorprese” che ci sono state in altre città." Conclude la Fascia Tricolore.