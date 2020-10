Covid nel Salernitano: ancora contagi in provincia Positivi 8 dipendenti della Banca Monte Pruno, nuovi casi nelle scuole del capoluogo

Emergenza Covid: resta alta l'attenzione nel Salernitano. E' risultata positiva al tampone una maestra della scuola materna “Don Milani”, situata in via Belisario Corenzio nel quartiere Pastena, dove nei giorni scorsi era risultata positiva un’alunna. Un altro contagio è stato rilevato nella scuola secondaria di I grado "Nicola Monterisi", si tratta di un alunno dell'istituto.

Due nuovi cittadini positivi anche a Baronissi. Le persone sono asintomatiche e in isolamento domiciliare unitamente ai familiari conviventi. Un nuovo contagio, asintomatico, anche nel comune di Pollica, a comunicarlo il sindaco Stefano Pisani. "Abbiamo provveduto direttamente ad effettuare le attività di Contact Tracing e ad individuare i relativi contatti stretti, tutti al momento in autoisolamento. Nei prossimi giorni effettueremo i relativi tamponi di controllo e vi comunicheremo i relativi esiti. Non ci sono particolari motivi di preoccupazione, ma è indispensabile rispettare le regole"Dichiara il sindaco.

Sale a 44 il numero delle persone contagiate nel comune di Angri. Nella serata di ieri, infatti, sono stati accertati altri 9 casi positivi che rappresentano 3 nuovi focolai. Nel comune di Buccino è risultata positiva al Covid la titolare del bar "Zucchero e Caffè" in via Pasteni. La donna nei giorni scorsi si era sottoposta a due tamponi risultati negativi, il terzo processato nella giornata di ieri presso un laboratorio privato, è risultato positivo. L'Amministrazione comunale ha iniziato a tracciare i contatti della donna.

Positivo anche un medico di base di Oliveto Citra, che opera nei Comuni di Colliano, Valva, Laviano, Santomenna e Castelnuovo di Conza. E' in corso la ricostruzione della catena dei contatti avuti dal professionista, nel frattempo il sindaco di Castelnuovo, Francesco Di Geronimo ha raccomandato per precauzione, la quarantena per 14 giorni per i cittadini che hanno incontrato il medico. La stessa raccomandazione è stata diramata da parte degli altri comuni limitrofi.

ll contagio da Coronavirs penetra anche nell’Istituto di Credito della Banca Monte Pruno. Dopo uno screening di massa effettuato sugli oltre 100 dipendenti sono risultate positive 8 persone in varie filiari. Immediatamente sono scattate le misure previste dal protocollo per gli otto dipendenti contagiati, tutti asintomatici.