Maiori: nell'Arena del Porto 100 tamponi in modalità drive in Soddisfatto il sindaco Capone: "Operazioni svolte in maniera ordinata e in sicurezza"

Tamponi "drive in" nel comune di Maiori. Nell'Arena del Porto si sono recate diverse autovetture con a bordo i cittadini pronti a sottoporti al test per il Coronavirus. "I passeggeri sono stati assistiti direttamente nelle proprie auto in maniera egregia dal personale dell' ASL Salerno, Croce Rossa Italiana Comitato Costa Amalfitana e dal Nucleo Comunale Protezione Civile - Città di Maiori coadiuvati dal Comando di Polizia Locale Costa D'Amalfi." Fa sapere il primo cittadino Antonio Capone, sul posto per assistere all'iniziativa.

"Desidero ringraziare loro e i miei concittadini: le operazioni si stanno svolgendo in maniera ordinata e in condizioni di massima sicurezza per tutti. Vi terremo aggiornati sull'esito dei circa 100 tamponi previsti man mano che ne avremo la possibilità. Invito caldamente chi si è sottoposto al tampone ed è in attesa dei risultati a sospendere tutte le proprie attività e a non uscire di casa. Per quanto attiene ai loro familiari chiedo collaborazione e senso di responsabilità limitando il più possibile i loro spostamenti in queste ore per il bene della nostra Città. Raccomando come sempre l’uso della mascherina, il distanziamento sociale, l’igienizzazione delle mani e a scaricare l’applicazione" Le parole del sindaco di Maiori.