Covid: screening su dipendenti Salerno Pulita Accolta la proposta della Fp Cgil Salerno

"Cosi come richiesto dalla FP CGIL, con la nota inviata al sindaco di Salerno e ai vertici di Salerno Pulita del 9 ottobre scorso, a partire da lunedì 26 (dalle 9.30 alle 14.30) si partirà con i test sierologici per i dipendenti della Salerno Pulita. Anche se "su base volontaria" invitiamo tutti i lavoratori a partecipare. Divisi per ordine alfabetico e su più giorni, i test verranno effettuati nei locali della Salerno Pulita". Ad annunciarlo, in una nota, è il segretario generale Fp Cgil Salerno Antonio Capezzuto.