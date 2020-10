Messa in sicurezza strade: continuano i lavori sull'Aversana Nuova segnaletica anche luminosa e riqualificazione delle rotatorie. "Investiti 300mila euro"

La Provincia di Salerno prosegue i lavori sulla SP 417 cosiddetta Aversana. È stato terminato l’asfalto del tratto di progetto compreso tra le rotatorie 3, 4 e 5, è terminata anche la segnaletica orizzontale di progetto dal km 0 al km 6+000 e la segnaletica orizzontale alla rotatoria in corrispondenza km 15.

“Nei prossimi giorni – dichiara il Presidente Michele Strianese - si procede alla sostituzione dei giunti sul ponte picentino della SP 417 e infine si provvederà alla installazione della segnaletica verticale e di quella luminosa, con particolare riferimento alle prime 8 rotatorie e alla rotatoria al km 15. Un intervento quindi di messa in sicurezza, di realizzazione segnaletica anche luminosa, di riqualificazione delle rotatorie per un importo di circa 300mila euro investiti per la sicurezza dei

cittadini e una migliore viabilità nei comuni di Pontecagnano ed Eboli. Dopo i lavori sulla SP 175 cosiddetta Litoranea si continua dunque la messa in sicurezza di altre

strade della Piana del Sele.”