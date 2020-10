Coprifuoco: commercianti e ristoratori in protesta a Salerno Traffico bloccato e disagi in città. “Il sindaco faccia qualcosa” VIDEO

Commercianti e ristoratori in piazza a Salerno per manifestare il proprio dissenso contro le politiche del governo e della regione. Si sono riuniti questa mattina dalle 11 sotto il palazzo della prefettura in Piazza Amendola.

Chiedono l'annullamento del coprifuoco alle ore 23 e l'annullamento del divieto di vendita d'apporto alle ore 21, scelte che penalizzerebbero troppo un settore già fortemente provato dall'emergenza sanitaria. Tra le richieste anche quella di maggiori controlli in strada e la copertura degli spazi esterni concessi gratuitamente per l'emergenza.

Dopo ore di manifestazione pacifica, il traffico su via Roma è stato bloccato con conseguenti disagi alla cittá. Megafono alla mano, i titolari dei locali hanno richiesto a gran voce un incontro con il sindaco che ha deciso di riceverli in Prefettura.

"Siamo rimasti soli e poveri. Non viene più nessuno Salerno. Il sindaco faccia qualcosa, non ce la facciamo più" urlano dalla strada.