Alunna bendata per non sbirciare durante l'interrogazione E' successo al Liceo Classico Renato Cacciopoli di Scafati

Sta scatenando polemiche quello che è accaduto al Liceo classico Renato Caccioppoli di Scafati, dove è attualmente sospesa la didattica in presenza, come in tutta la regione.

Una docente di latino e greco ha costretto una studentessa a sottoporsi ad un'interrogazione bendata per non guardare appunti o aprire altre finestre sul pc di casa. La foto di quanto accaduto è prima circolata tra le chat degli studenti per poi essere segnalata alla dirigente scolastica dell'istituto.

Sulla vicenda si è espresso anche il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che ha presentato un'interrogazione parlamentare all'assessore alla pubblica istruzione Lucia Fortini.

“Non è un momento facile sicuramente né per gli studenti né per gli insegnanti. Proprio per questo, forse, è il caso di utilizzare sempre delicatezza e comprensione. Bendare gli studenti è sicuramente un metodo non ortodosso, per questo abbiamo scritto alla scuola per chiedere spiegazioni e capire come sia potuto accadere” precisa Borrelli.