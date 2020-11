"Più attenzione per consorzi di bonifica del territorio" A chiederlo il presidente consorzio Destra Sele, Vito Busillo, all'assessore regionale Caputo

Maggiore attenzione nei confronti dei Consorzi di bonifica e investimenti significativi per la difesa del territorio. È quanto chiesto dal presidente del Consorzio Destra Sele Vito Busillo all'assessore regionale Nicola Caputo in visita all'Idrovora Aversana. L'assessore è rimasto colpito dall'innovativa sala controllo del Consorzio che monitora tutto il territorio - circa 24mila ettari - di competenza del Destra Sele. Busillo ha ribadito che la struttura è a disposizione di Protezione civile e Regione Campania per la manutenzione e la difesa del territorio. "I Consorzi di bonifica svolgono un lavoro prezioso e insostituibile - afferma Vito Busillo - un lavoro che vogliamo diventi ancora più efficace e condiviso, soprattutto in una fase climatica così complessa: quello idrogeologico è uno dei rischi che gli imprenditori e i cittadini sentono in maniera più preoccupante. Chiediamo, dunque, di rafforzare la già fattiva collaborazione tra Consorzi e Regione Campania, per far sì che progetti e interventi per la difesa del suolo e delle risorse idriche possano rispondere in modo puntuale e strutturato alle esigenze delle amministrazioni e delle imprese agricole. I Consorzi, dalla loro, hanno knowhow e uomini ma devono migliorare le loro capacità operative. Per questo chiediamo alla Regione di fornirci i mezzi necessari per effettuare gli interventi di manutenzione e di sistemazione del territorio, fondamentali per aumentare il livello di sicurezza". Il Destra Sele è da sempre un Ente “modello” in Italia in materia di irrigazione, prevenzione del rischio idrogeologico, tutela ambientale ed energie rinnovabili con circa 700mila euro di energia prodotti ogni anno.