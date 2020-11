Salerno: sarà attiva da domani l'Usca Anche il sindaco in via Allende. Servirà a monitorare pazienti covid in isolamento domiciliare

Operativa, da domani mattina a Salerno, l'Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA). Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è intervenuto per consentire che venisse attivata l'USCA a Salerno, individuando come sede la piscina comunale Vigor di via Allende, al momento chiusa per la conclusione della normale attività di balneazione.

"Un sentito ringraziamento - ha sottolineato il sindaco Napoli - a quanti si sono attivati per la realizzazione della struttura, in particolare, all'ASL Salerno che ne garantirà l'operatività e a Salerno Solidale che ha messo a disposizione i locali". La struttura si avvale della collaborazione dell'Esercito che mette a disposizione personale medico, infermieristico e di supporto e svolgerà attività di drive-in per i tamponi, allestito all'ingresso dell'area. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14 (su prenotazione da parte dei medici di base o dell'Unità operativa di Prevenzione Collettiva). L'Usca sarà presente con personale Asl e servirà a monitorare i pazienti sia asintomatici che sintomatici disposti in isolamento domiciliare. Saranno almeno dieci i medici (in turnazione) impegnati sia nella struttura di via Allende che nelle visite domiciliari. L'Usca sarà attiva tutti il giorni (lunedì - domenica) dalle ore 8 alle ore 20.