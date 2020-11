Salerno, test sierologici per lavoratori trasporti urbani Il commento del sindaco alla scelta della Regione Campania

In questi giorni, su richiesta delle scriventi OO.SS., la Regione Campania sta consegnando alle aziende del Trasporto Pubblico Locale, del cabotaggio marittimo, ed ai taxi regionali, a cui saranno assegnate anche le mascherine, i test sierologici per avviare lo screening periodico di tutti i lavoratori del settore.

"Esprimiamo forte apprezzamento nei confronti di questa decisone, frutto del prezioso e costante dialogo intrapreso con i preposti delegati dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Tale provvedimento non solo denota un’attenzione verso le istanze delle scriventi

OO.SS, ma anche e soprattutto nei confronti della sicurezza dei lavoratori del comparto che, così come nella fase precedente, stanno garantendo, con grande senso di responsabilità, la tenuta del servizio di trasporto pubblico, anche dentro l’attuale duro momento di recrudescenza della pandemia da SARS COV 2. Ma per non vanificare questo importante impegno ribadiamo, ancora una volta, a tutte le aziende del settore che risulta necessario applicare senza indugio tutti i sistemi di prevenzione nei luoghi di lavoro, adottando le procedure previste dai protocolli di settore frutto anche del lavoro svolto dalle OO.SS. Su questo punto non abbasseremo mai la guardia continuando a pretendere un livello di sicurezza adeguato per i lavoratori": Si legge in una nota del sindacato.