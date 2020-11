Frecciarossa Salerno-Roma soppresso: l'ira del sindacato La nota della Filt Cgil Salerno

"Apprendiamo con rammarico e grande preoccupazione che dal 16 Novembre verrà soppresso il Frecciarossa 9608, treno con partenza prevista per le ore 5:15 da Salerno e diretto a Roma Termini. Questa soppressione, apporterà inevitabili ripercussioni anche sulle coincidenze del trasporto regionale, e ci lascia terribilmente perplessi rispetto alle grandi difficolta che provocherà non solo ai pendolari, che pur di lavorare e non abbandonare le loro famiglie viaggiano tutti i giorni, ma anche alle centinaia di utenti che usufruivano di tale sevizio. Come Organizzazione Sindacale, da sempre vicina ai lavoratori ed ai cittadini, anche stavolta non ci sottrarremo. Chiediamo agli attori in indirizzo un impegno congiunto affinché questo disagio venga risolto". Questa la nota sindacale della Filt Cgil Salerno sulla sospensione del treno Frecciarossa che, quotidianamente, collega la città di Salerno con Roma, alle 5 del mattino.