Frecciarossa Salerno-Roma: non sarà soppressa corsa delle 5 "Una vittoria per tutti i pendolari". Il commento della deputata Virginia Villani

“Qualche ora fa, insieme al Consigliere Regionale Michele Cammarano, sollecitati da numerosi cittadini preoccupati, abbiamo contattato l’azienda Trenitalia chiedendo spiegazioni in merito alla presunta soppressione del treno Frecciarossa Salerno - Roma delle 5.15. Considerato che tale mezzo è di fondamentale importanza per decine e decine di insegnanti e impiegati che lavorano nella Capitale e che usufruiscono di questo servizio per raggiungere i luoghi di lavoro in perfetto orario, era doveroso chiarire la problematica. Sicuramente, a causa della ridotta mobilità dei viaggiatori, l’azienda sarà costretta a rimodulare l’offerta e il servizio, tuttavia abbiamo avuto forti rassicurazioni sul fatto che il treno Frecciarossa Salerno - Roma delle 5:15 non sarà soppresso e sarà sicuramente tutelata la fascia di trasporto per i pendolari” dichiara la Deputata Villani.

“Dal management di Trenitalia – racconta Cammarano - abbiamo ricevuto immediate rassicurazioni, oltre all'impegno di risolvere i problemi tecnici senza eccessive modifiche sulla griglia degli orari. Siamo contenti di poter dare un'importante garanzia a centinaia di cittadini della Provincia di Salerno. Con una efficace e proficua collaborazione, per cui ringraziamo Trenitalia, siamo riusciti ad evitare anche importanti ripercussioni su tutto il trasporto Regionale”.