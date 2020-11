Ripascimento litorale, Napoli: "Guardiamo al futuro" L'auspicio del sindaco di Salerno in vista della ripresa post Covid19

Proseguono i lavori di ripascimento del litorale lungo la costa di Salerno città. La posa della sabbia e dei massi che formeranno la diga frangiflutti consentirà nel giro di pochi mesi l'ampliamento dell'arenile, risolvendo altresì le problematiche evidenziate dagli abitanti dei palazzi sulla linea di costa.

"In un momento tanto complesso - evidenzia il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - continuiamo a portare avanti il nostro programma di opere e lavori pubblici assicurando respiro alle imprese e generando posti di lavoro. Il ripascimento del litorale, realizzato dal Comune di Salerno, è un programma strategico finanziato dalla Regione Campania per il risanamento ambientale e lo sviluppo delle enormi potenzialità economiche ed occupazionali della linea di costa del capoluogo e di tutto il territorio. Guardiamo al futuro per farci trovare pronti alla ripresa post Covid-19"