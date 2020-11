Corso deserto e polizia in strada: Salerno è in zona rossa FOTO | Le immagini della prima domenica di chiusura, dopo una "vigilia" passata in strada

Ieri, sabato 14 novembre, Salerno profumava di "Vigilia di Natale". Quella "vigilia" di un inizio di zona rossa è stata presa come un "liberi tutti" prima di richiuderci in casa. Fiume di persone in strada sul corso centrale della città, ma non solo. Nella zona orientale le persone erano quasi in "festa", per l'ultimo giorno prima dell'entrata in vigore della zona rossa in Campania. Questa mattina, invece, Salerno appare completamente diversa. Polizia municipale sul Corso Vittorio Emanuele, deserto. Strade principali vuote, non c'è traffico. Le uniche persone presenti si dirigono a lavoro o al supermercato, ancora aperto. Esattamente una settimana fa, a quest'ora, queste stesse strade erano state prese d'assalto complice la chiusura del Lungomare.

Queste le prime immagini di un lockdown "soft" in città, dopo il fiume di persone presente in strada ieri che, quasi, ricordava un primo fine settimana di Luci d'Artista. La zona rossa a Salerno e in Campania, entra in vigore oggi e durerà, da ultimo Dpcm, fino alla fine di Novembre per 15 giorni. Al momento, le uniche attività aperte sono quelle consentite: bar, edicole, tabacchi. Alcuni negozi d'abbagliamento ritenuti essenziali dal governo.