Ripascimento, sopralluogo di De Maio: "Lavori proseguono" Pronta procedura per il tratto che va dal Polo Nautico fino alla foce del Fiume Irno

Continuano i lavori di ripascimento del secondo lotto sul tratto di litorale che comprende Torre Angellara e il quartiere Torrione, a Salerno. In settimana la prima posta della spiaggia bianca ha attirato molti cittadini, sorpresi di vedere su quel tratto di litorale il mare azzurro. Sul posto questa mattina si è recato anche l'assessore alla mobilità al Comune di Salerno, Domenico De Maio.

"Da questa notte è scattato il lockdown nella nostra regione, ma i lavori per le opere pubbliche, per i cantieri, possono continuare. Lo scenario che già da oggi si può guardare basta per dare prima indicazione di quello che sarà il risultato finale. Avremo una spiaggia che si allunga per 60-70 metri e che darà una grande opportunità di rilancio alle attività balneari ed a quelle legate al turismo. I lavori proseguono speditamente e dovrebbero concludersi tra gennaio e febbraio 2021. Nelle more l’Amministrazione ha già avviato la procedura per un secondo ambito, quello che va dal Polo Nautico fino alla Foce del Fiume Irno, che garantirà questo stesso sistema di ripascimento anche nella parte centrale della città. Infine, abbiamo avviato la procedura con il progetto già in Regione per la valutazione di impatto ambientale, del tratto forse più significativo e strategico che va da Piazza della Concordia a Piazza della Libertà”. Ha dichiarato, l'assessore.