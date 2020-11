Mercatino Coldiretti in Piazza San Francesco: è polemica Intanto l'amministrazione risponde: "Abbiamo rispettato le norme anti-covid"

Si è svolto questa mattina, come ogni anno, nonostante la pandemia il mercatino a cura della Coldiretti in piazza San Francesco, a Salerno. Già nella giornata di ieri il presidente Anva Confesercenti della provincia di Salerno aveva dichiarato che "i mercati di generi alimentari salernitani resteranno regolarmente aperti durante i quindici giorni di lockdown”. Aniello Ciro Pietrofesa, aveva sgomberato il campo da possibili incertezze nelle interpretazioni.

Questa mattina il mercatino di Coldiretti si è svolto regolarmente e non sono mancate le critiche all'amministrazione comunale, nella scelta di concedere gli spazi nonostante l'entrata in vigore della zona rossa in Campania. La stessa amministrazione ha risposto a quanti hanno criticato la scelta, in una nota: "La vicenda Covid-19 dimostra per l'ennesima volta che il mondo si divide in due categorie: chi lavora e chi critica. Il Comune di Salerno è impegnato, nel rispetto delle prescrizioni nazionali anti Covid-19, a garantire lo svolgimento di tutte le attività possibili onde ridurre al minimo i disagi per le categorie, i lavoratori, le famiglie. Altri invece stanno comodamente seduti davanti alla tastiera pronti a criticare tutto ed il contrario di tutto. Così va il mondo e non ci faremo certo impressionare, nè cambieremo idea continuando a lavorare senza sosta al servizio della nostra comunità. Le critiche infondate al mercatino Coldiretti svolto a Piazza San Francesco sono una prova eloquente delle chiacchiere vane ed inutili. L'attività si è svolta, come avviene da anni ( altro che inaugurazione) in spazi idonei, con controlli adeguati e regole severe secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in merito alle attività consentite (mercati per generi alimentari) nella c.d. Zona Rossa. Abbiamo aiutato gli agricoltori e le famiglie in un momento tanto difficile valorizzando i prodotti del territorio. Questi sono i fatti, le chiacchiere le lasciamo ben volentieri ai perditempo da tastiera".