Interventi alla rete: domani tre sospensioni idriche a Salerno Ecco dove mancherà l'acqua

Nuovi interventi di riparazione e manutenzione alla rete idrica di Salerno. La Salerno Sistemi Spa comunica che, martedì 17 novembre, sono in programma 3 sospensioni idriche:

Dalle ore 6.30 alle ore 18, per effettuare urgenti ed indifferibili lavori di riparazione sulla condotta adduttrice in località Marchiafava ed eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità sarà sospesa l’erogazione idrica alle seguenti strade: Via Monticelli (parte alta), Via Zoccoli (parte alta), Via S.Nicola del Pumbolo (parte alta), Via Ciotoli (parte bassa).

Dalle ore 8 alle ore 13.30, per effettuare un intervento di manutenzione sulla condotta adduttrice principale, sarà sospesa l’erogazione idrica al Rione Canalone. Di seguito le strade interessate: Via Paesano (tratto compreso tra Piazza S.Leo e Via Canalone), Via San Leone, Via G. da Foria, Via Marzano, Via Canalone, Via di Croce.

Dalle ore 13.30 alle ore 19, per eseguire interventi di rinnovo della rete idrica stradale in via di Ogliara, sarà sospesa l’erogazione idrica alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Ogliara, Via Postiglione, Via Piedimonte, Via Montecasino, Via Vignola , Via Breccia, Via Orefice, Via Serrone, Via Casa Russo, Via Casa Bruna, Via Cupa sotto la Chiesa, Via Aversana, Via della Sanginella, Via dei Monti Lattari, Via Montestella.

La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata. Si avverte l’utenza che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.