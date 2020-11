Covid, ondata di nuovi contagi in provincia di Salerno Aumentano i casi e i decessi

Un fine settimana da dimenticare segnato da morti e ancora troppi contagi nel Salernitano. Il Covid avanza in provicia e i numeri destano preoccupazione. Tre persone affette dal virus sono decedute, nella giornata di ieri, nei comuni di Agropoli, Baronissi e Mercato San Severino. Sabato altre due morti. Sentito il cordoglio dei sindaci delle città che hanno espresso vicinanza alle famiglie dei defunti: "Non ci sono parole in situazioni del genere che siano in grado di lenire, seppure solo in parte, il dolore dei familiari." Le parole del sindaco di Agropoli.

Tanti, ancora, i nuovi positivi emersi nel corso della giornata. Altri 13 contagi Covid a Battipaglia. Il numero dei casi in città è di 408. Una giovane donna è poi risultata positiva al Covid anche nel comune di Baronissi dove il numero dei casi sale a 188. “Il Servizio sanitario della Regione Campania e l’Unita’ di crisi per l’emergenza epidemiologica comunicano che i cittadini posti in isolamento per positività al covid-19 possono, al termine del periodo di isolamento domiciliare, effettuare i test molecolari di verifica della negativizzazione anche presso i laboratori privati accreditati in possesso dei previsti requisiti.” Rende noto il primo cittadino Gianfranco Valiante.

Nuovi contagi anche nel comune di Eboli dove il numero dei casi Covid tocca quota 458. Nella serata di ieri sono stati registrati altri 19 positivi in città. “Siamo ancora in una fase critica della diffusione del virus. Stiamo pattugliando costantemente il territorio comunale, per assicurare il rispetto delle restrizioni vigenti. Occorre l’assoluta collaborazione di tutta la cittadinanza.” Ha sottolineato il sindaco f.f. Luca Sgroia.

Il numero dei positivi nel comune di Pagani è di 438, ieri altri 35 casi. Dall’associazione Papa Charlie comunicano: “Siamo a conoscenza di numerose persone guarite che dai dati forniti dalla ASL non sono ancora registrate come tali così come siamo a conoscenza di persone ricoverate in ospedale ma non risultanti dai dati ufficiali.”

Ancora 35 nuovi casi anche a Scafati. Il sindaco Cristoforo Salvati ha scritto al dipartimento di prevenzione chiedendo un'ottimizzazione delle USCA, una velocizzazione dei tamponi di controllo e dell'esito degli stessi. “Per quanto riguarda i controlli - aggiunge la fascia tricolore - domani telefonerò a sua eccellenza dott. Russo, Prefetto di Salerno, al quale chiederò nuovamente l'intervento dell'Esercito Italiano sul nostro territorio vista l'esiguità delle locali forze dell'ordine. Ritengo che tutte le istituzioni debbano collaborare in questo difficile momento senza disperdere energie ed attenzione. Non possiamo permetterci errori o distrazioni che potrebbero costare vite umane. A voi cittadini chiedo una collaborazione totale per consentire la riduzione dei contagi e permettere ai nostri ospedali di aiutare chi necessita di cure.” Ad Angri, l’unità di crisi regionale registra 14 casi Covid, su un totale di 294 casi.