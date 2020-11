Covid: a Salerno 332 contagi solo a novembre, parla il sindaco "Bisogna evitare tassativamente di uscire di casa se non per necessità" |VIDEO

Sono attualmente 533 i casi Covid a Salerno città. L'aggiornamento è arrivato dal primo cittadino Vincenzo Napoli che ha fatto il punto della situazione in merito ai contagi e un primo bilancio su questi primissimi giorni di zona rossa. Tramite un video messaggio, la fascia tricolore ha reso noto che, solo nel mese di novembre ci sono stati 332 nuovi contagi per una media di circa 20 contagi al giorno.

"Ieri è stato il primo giorno di lockdown, dopo un sabato che mi ha lasciato molto deluso e preoccupato" Ha esordito il primo cittadino riferendosi ai tantissimi cittadini che nel corso della giornata hanno affollato le vie del centro e non solo "rubandosi" le ultime ore di libera uscita prima della chiusura. Quasi una “vigilia di Natale” anticipata che ha fatto nascere non poche polemiche anche in virtù dei nuovi, tanti, contagi.

"Nel primo giorno di lockdown la città era sostanzialmente deserta. Oggi, lunedì, ho visto traffico per strada e i parcheggi sono pieni. Questo perchè il DPCM consente una serie di possibilità lavorative che fanno in modo che la gente scenda per andare a lavorare. Il Comune ha messo in smart working larga parte del personale. C’è da fare attenzione”. Ha sottolineato la fascia tricolore.

"I contagi sono in salita, questo ci impone una riflessione severa. Bisogna fare in modo che ciascuno di noi si imponga a prescrizioni semplici dettate dai protocolli di sicurezza. Evitare tassativamente di uscire, se non per necessità: supermercato, mercatini, si compra e si ritorna a casa. Cercando in questo lasso di tempo di contenere al massimo le possibilità di contagio. E’ un momento complicato, è sotto gli occhi di tutti. L'epidemia ha il suo andamento esponenziale. Bisogna contenere la curva dei contagi. Dipende tutto da noi. Faremo i nostri controlli, ricorreremo agli aspetti repressivi indispensabili. Controlleremo il territorio ma tutto è nelle mani di noi stessi. Per dare speranza di futuro alle nostre generazioni, bisogna uscire in fretta da questa condizione orribile alla quale ci ha relegato il Coronavirus". Ha concluso il sindaco Napoli.