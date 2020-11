Covid: Novi Velia piange un 50enne, 348 i nuovi casi positivi Lutto anche a Casaletto Spartano dove è deceduta una 80enne

Ancora due decessi per Covid in provincia di Salerno. Una tragica lista che, purtroppo, si aggiorna di ora in ora. Ad essere colpita è, ancora una volta, la zona a sud della provincia: all'ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania è morto un 50enne di Novi Velia che, da giorni, era ricoverato in gravi condizioni. L'uomo era risultato positivo al Covid che ha complicato il suo quadro clinico. Lutto anche a Casaletto Spartano dove è deceduta in casa una donna di 80 anni, già allettata e contagiatasi nelle scorse settimane. Si tratta della seconda vittima nel piccolo comune (1100 gli abitanti) della provincia di Salerno che sta facendo i conti con un crescendo di contagi. «Oggi ci sono stati comunicati i risultati dei tamponi effettuati venerdì presso Contrada Fortino. Su circa 50 tamponi esaminati sono stati riscontrati 8 soggetti positivi. Il totale dei positivi sale a 52», fa sapere il sindaco Concetta Amato attraverso i canali social dell'Ente. «La maggior parte dei contagiati appartiene allo stesso nucleo familiare e, quasi probabilmente, gli stessi sono legati ad un focolaio esistente in un altro comune. ono già stati posti in isolamento domiciliare e stiamo procedendo, insieme alle autorità competenti, alla ricostruzione della catena dei contatti. Siamo vicini a tutti i nostri concittadini colpiti direttamente da questa pandemia e restiamo a disposizione per qualsiasi esigenza. Ricordiamo che sono attivi i servizi di spesa a domicilio e consegna di medicinali, in coordinamento con il gruppo di Protezione Civile locale, P. A. Bussentino».

Nelle scorse ore si erano registrati decessi anche a Montecorvino Pugliano e Perdifumo. Numeri che testimoniano l'avanzare dell'emergenza: secondo gli ultimi dati pubblicati dalla protezione civile nazionale, nelle ultime 24 ore si sono registrati 348 casi positivi nella sola provincia di Salerno.